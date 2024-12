Incidente a Udine, scontro tra auto e scooter: una giovane ferita

Incidente tra un’automobile e uno scooter questa mattina intorno alle 11 in via Martignacco, a Udine. dopo l’impatto, la giovane in sella è stata sbalzata sull’asfalto ed è rimasta ferita.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi. La ragazza è stata assistita dai sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.