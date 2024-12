Giovanni Tassan Lugrezin aveva 70 anni e stava trascorrendo dei giorni con la moglie in Brasile.

Lutto ad Aviano per l’improvvisa di Giovanni Tassan Lugrezin, storico volontario della Croce Rossa, morto a 70 anni mentre si trovava in Brasile per le festività natalizie. Era partito con entusiasmo insieme alla moglie Neusa Cardoso, originaria del paese sudamericano, per trascorrere l’inverno al caldo. Un malore improvviso gli è stato fatale, lasciando sgomenta la comunità che lo conosceva e stimava.

TPer trent’anni, Tassan Lugrezin è stato un pilastro della Croce Rossa di Aviano, dove aveva iniziato a prestare servizio nel 1994. Il suo passato come meccanico presso la base militare di Aviano lo aveva portato naturalmente verso il volontariato tecnico. La sua passione e la competenza per i motori si traduceva in un contributo essenziale alla manutenzione dei veicoli della Croce Rossa, ma il suo aiuto non si limitava agli aspetti tecnici: Gianni era sempre pronto a dare una mano dove serviva, con il sorriso sulle labbra e un’energia contagiosa.

Anche al di fuori del volontariato, la sua presenza era costante nella vita del paese. Il suo impegno era animato da un profondo senso civico, in tanti lo ricordano come un uomo generoso, sempre pronto a dare una mano con entusiasmo e con il sorriso, e capace di instaurare rapporti sinceri e solidi con chi gli stava vicino.