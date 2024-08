Scuola superiore universitaria di Udine, iscrizioni fino al 28 agosto.

Scade mercoledì 28 agosto, alle 12, il termine per l’iscrizione al concorso di ammissione al primo anno della Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann” dell’Università di Udine per l’anno accademico 2024-2025.

L’istituto di eccellenza dell’Ateneo integra i corsi di studio universitari con attività parallele interdisciplinari di alta qualificazione e rilascia un diploma di licenza equiparato al titolo di master di secondo livello. La Scuola si divide di due classi: umanistica e scientifico-economica, che comprende Medicina e chirurgia.

Oltre al primo anno è possibile iscriversi anche al quarto anno dopo il conseguimento del diploma di laurea triennale (iscrizione alla prova di ammissione entro il 29 settembre alle 12). Bandi e date delle prove sono disponibili online al link https://superiore.uniud.it/it/futuri-allievi/calendario-prove. I vincitori potranno usufruire di vitto e alloggio gratuiti ed esonero delle tasse.

I posti disponibili al primo anno sono dieci per la classe scientifico-economica (due riservati a Medicina e chirurgia) e otto per quella umanistica. Sei i posti disponibili al quarto anno, tre per l’umanistica e altrettanti per la scientifico-economica. La Scuola è sostenuta da Ministero dell’Università e della Ricerca, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, tramite l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis), e dalla Fondazione Friuli.