Lavori per la terza corsia, deviazioni in A4.

E’ quasi tutto pronto alla stesa dell’asfalto drenante, ultima fase prima dell’apertura completa della terza corsia nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro sull’autostrada A4: per effettuare questi lavori sarà necessario movimentare le barriere di calcestruzzo preparando così l’assetto al futuro cantiere.

Questa attività verrà effettuata nella notte tra martedì 27 agosto e mercoledì 28 (quando il traffico si riduce notevolmente rispetto al resto della giornata) e, per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, verrà vietato l’accesso alla rampa di collegamento tra la carreggiata della A4 (Trieste – Venezia) e la carreggiata della A28 (Portogruaro – Conegliano) del Nodo di Portogruaro.

In particolare tra le ore 22,00 di martedì 27 e le ore 01,00 di mercoledì 28 chi proviene da Trieste sulla A4 ed è diretto a Portogruaro (A28) dovrà uscire allo svincolo di Latisana e utilizzando gli itinerari alternativi della viabilità ordinaria segnati dalle frecce gialle potrà rientrare sulla A28 allo svincolo di Portogruaro. Per ogni informazione sul traffico in tempo reale, Autostrade Alto Adriatico ricorda che è possibile collegarsi all’app Infoviaggiando, al sito www.infoviaggiando.it, consultare i canali whatsapp e telegram della società o chiamare il numero verde 800996099.