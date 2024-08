Incendio a Doberdò del Lago, in fumo tre ettari di vegetazione

L’incendio nell’area di via Trinko a Doberdò del Lago.

Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è scoppiato oggi, 26 agosto, poco prima di mezzogiorno, a Doberdò del Lago, in via Ivan Trinko, la strada che porta verso Jamiano.

Dalle ore 11.50 circa sono sul posto i vigili del fuoco del comando di Gorizia impegnate con la squadra dedicata AIB (Antincendio boschivo), squadre dal distaccamento di Monfalcone e dalla sede centrale con un’autopompa, 3 autobotti, 3 fuoristrada dotati di modulo per l’antincendio boschivo e il nuovo autocarro a trazione integrale con modulo antincendio boschivo dotato di serbatoio di 3850 litri d’acqua.

Sul posto anche il Corpo forestale regionale e i volontari AIB della Protezione Civile di Gorizia e del Distretto Carso Isonzo. Attivato anche l’elicottero della Protezione civile, chiamato ad operare dall’alto con lanci d’acqua. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere l’incendio che si è esteso per circa 3 ettari e sono iniziate le fasi di bonifica.

Al fine di garantire la sicurezza degli operatori intervenuti e della cittadinanza, il Direttore delle operazioni di spegnimento ha chiesto la chiusura della strada bassa del lago (via Trinko) e la disattivazione della linea elettrica Terna. Le fiamme non hanno coinvolto persone e nemmeno abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalle alte temperature e dal vento. Sul posto, per quanto di competenza, forze dell’ordine.