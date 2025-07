All’ISIS Arturo Malignani 31 studenti raggiungono il 100: nove con la lode

Sono 31 gli studenti dell’ISIS “Arturo Malignani” di Udine che hanno raggiunto il punteggio massimo di 100/100 all’Esame di Stato 2025, tra cui nove hanno ottenuto anche la lode. Situato in viale Leonardo da Vinci 10, l’Istituto Malignani propone una ricca e articolata offerta formativa, suddivisa in due grandi ambiti: il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico Tecnologico.



Nel percorso di Trasporti e Logistica, indirizzo Costruzioni Aeronautiche, si sono distinti con il massimo dei voti Ettore Cantarutti, Alessandro Malutta, Matteo Pennazzato e Gabriele Corradin. Per il corso serale di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, articolazione Automazione, ha raggiunto il punteggio pieno Massimo Pietrini.



Nel settore di Chimica, Materiali e Biotecnologie – Biotecnologie Ambientali, hanno ottenuto 100 Iris Foschiatto, Chiara Dorigo e Alice Marzolini, mentre sono stati premiati con la lode Elisa Carsana, Sara Pellizzari, Jacopo Gomboso e Alex Tentor. Nella stessa area, ma nel ramo Chimica e Materiali, si segnalano Alessio Liguori e Davide Paciolla, insieme a Maria Sole Tonizzo, che ha conseguito il diploma con lode.



Per il corso di Meccanica, Meccatronica ed Energia, hanno raggiunto il punteggio massimo Elia Concina, Alex Melchior e Kevin Osualdella. Nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, indirizzo Telecomunicazioni, si sono distinti Elisa Maurelli e Marco Mattiazzi, quest’ultimo con lode.



Passando al Liceo Scientifico, l’opzione delle Scienze Applicate ha visto eccellere Arturo Maria Caffieri, Giovanni Corso, Sally Orlando, Samuele Gos, Roberta Nardone ed Emanuele Tomadini, mentre hanno ottenuto il massimo con lode Rebecca Angela Brembilla Brivio, Giorgia Cistulli ed Eugenia Faenza. Infine, per il Liceo Scientifico opzione Matematico, hanno conseguito il 100 Wenli Cai e Ambra Piccinato.