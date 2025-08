Parco del Cormor, restyling da 1,6 milioni: ecco come sarà il nuovo chiosco

Il progetto per il nuovo chiosco al Parco del Cormor.

Dopo l’inaugurazione del nuovo parcheggio, il Comune di Udine compie un ulteriore passo verso la rigenerazione dell’area di ingresso del Parco del Cormor approvando il progetto per la riqualificazione del colonnato e la realizzazione di un nuovo chiosco. Un investimento da 1,6 milioni di euro con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi e rafforzare l’identità architettonica e ambientale di uno dei luoghi più frequentati dai cittadini.

Il progetto si sviluppa su due fronti: da un lato la manutenzione e il miglioramento sismico del colonnato esistente, dall’altro la costruzione di una nuova struttura ricettiva climatizzata nell’area a nord-est del colonnato, pensata per offrire servizi di bar e ristoro e integrarsi nel contesto naturale.

La riqualificazione del colonnato di Pirzio Biroli

Il primo intervento riguarda il recupero del colonnato sorretto da 97 pilastri, con particolare attenzione al paesaggio e alla qualità architettonica originale. Il Padiglione degli Incontri, progettato dall’architetto Roberto Pirzio Biroli nel 1993, è stato insignito del premio europeo “Piranesi” ed è stato inserito nella rassegna mondiale “The Best Buildings in the World”.

L’adeguamento sismico interesserà l’80% della struttura, con interventi mirati a consolidare la copertura, proteggere le basi dei pilastri, rinforzare gli ancoraggi e ripristinare la pavimentazione, senza alterare l’aspetto e la continuità spaziale originaria.

Negli anni, lo spazio centrale del colonnato era stato parzialmente occupato da un chiosco-bar modesto, recentemente smantellato: l’obiettivo ora è restituire al colonnato la sua vocazione originale, libera e pubblica, rimuovendo volumi estranei e restituendo continuità visiva e spaziale.

Il nuovo chiosco

Il secondo intervento prevede la costruzione ex novo di una struttura ricettiva articolata in tre volumi distinti: un corpo cilindrico centrale vetrato per la somministrazione, un blocco per i servizi igienici e uno per cucina e deposito. Il corpo centrale, ispirato all’elemento circolare ricorrente nel progetto di Pirzio Biroli, si presenta come un volume trasparente e dialogante con il paesaggio.

La nuova costruzione sorgerà in un’area libera di fronte al colonnato, senza necessità di abbattere alberi, e non interferirà con la zona del palco per eventi, che manterrà la sua funzione di spazio per manifestazioni all’aperto. Una maglia metallica cilindrica esterna, ispirata ai gasometri, supporterà piante rampicanti per migliorare il comfort climatico e rafforzare il legame tra architettura e natura. Ampie vetrate e un lucernario garantiranno luce naturale e vista diretta sul cielo.

Materiali come cemento a vista, acciaio verniciato e legno per gli arredi interni, insieme a una vegetazione integrata, caratterizzeranno l’aspetto della nuova struttura. Gli impianti saranno posizionati con cura per non interferire con l’estetica. Il nuovo chiosco non sarà un semplice punto ristoro commerciale, ma un servizio pubblico pensato per migliorare la fruibilità del parco, offrendo uno spazio armonico e leggero, capace di valorizzare l’identità del Parco del Cormor.

Le parole dell’assessore

“Il Parco del Cormor è un punto di riferimento per Udine, non solo come polmone verde, ma anche come luogo d’incontro per famiglie, sportivi e giovani – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e al Verde pubblico, Ivano Marchiol – Con questo progetto confermiamo l’impegno verso uno sviluppo urbano sostenibile, aggiornando le strutture alle nuove esigenze con attenzione a sostenibilità, efficienza e bisogni dei cittadini. Il nuovo chiosco aumenterà la fruibilità del parco e offrirà spazi più confortevoli per le attività di animazione”.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia dell’Amministrazione comunale di Udine, finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione del verde pubblico, puntando a creare spazi di incontro, benessere e cultura condivisa in città.