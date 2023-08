Problemi sui giunti, lavori urgenti sul ponte di Boccaccio a Udine

I lavori sul ponte di Boccaccio a Udine.

Saranno effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria sul Ponte Boccaccio, lungo il viale omonimo, che collega la città di Udine con la tangenziale ovest.

I lavori avranno un costo complessivo di circa 85 mila euro e inizieranno in tempi brevi, con l’intenzione di terminare l’intervento prima che il ritmo del traffico cittadino torni a pieno regime, contestualmente all’inizio delle scuole e alla ripresa delle attività produttive dopo il periodo estivo.

L’intervento prevede la sostituzione di 3 dei 4 giunti di dilatazione presenti nell’infrastruttura, dopo che la regolare opera di monitoraggio del servizio mobilità ha fatto emergere la necessità di intervenire sul sito al più presto, al fine di prevenire il verificarsi di disagi e incidenti per la viabilità in uscita e verso la città.

Carreggiata ristretta durante i lavori.

Durante i lavori, dal punto di vista della viabilità, è previsto il restringimento della carreggiata, per cui gli automezzi e i motocicli saranno fatti confluire in un’unica corsia. L’intervento è frutto di un’opera di costante e attento monitoraggio delle infrastrutture della viabilità urbana da parte dell’Amministrazione comunale, e rientra in un piano di adeguamento delle infrastrutture a uno standard alto di sicurezza, comfort e funzionalità per la mobilità cittadina.