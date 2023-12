Lieto fine per il Cinema Centrale di Udine, riaprirà per Natale

Riparte la programmazione del Cinema Centrale.

Fino a pochi mesi fa rischiava la chiusura, ma quella del Cinema Centrale di Udine è stata una storia a lieto fine, concretizzata con la firma ufficiale del contratto di acquisto, da parte del Cec, della storica sala cinematografica, grazie al finanziamento regionale di 2,2 milioni di euro.

Una sorta di regalo di Santa Lucia per la città e i tanti friulani amanti del cinema, dato che il contratto di compravendita è stato sottoscritto nella serata del 13 dicembre. “Il Cinema Centrale riapre sotto il segno del Centro Espressioni Cinematografiche. Un lieto fine per tutta la città di Udine e tutta la provincia….salvato il cinema più antico! Grazie a tutti voi! Insieme lo faremo vivere!” le parole di Sabrina Baracetti, anima del Cec assieme a Thomas Bertacche.

Ora non si attende altro che le porte dell’edificio di via Poscolle si riaprano per nuove proiezioni, cosa che nelle intenzioni dovrebbe accadere attorno al 21 dicembre, con una programmazione natalizia di tre film (di cui uno per bambini). Per la ristrutturazione del cinema (che rientra nel finanziamento regionale) si attenderà quindi la prossima estate.