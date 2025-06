Lite tra ex in piazza Primo Maggio: lui le strappa il cellulare e fugge

La lite nella notte in Piazza Primo Maggio.

Un’accesa lite tra due ex compagni è degenerato in un furto con strappo nella notte tra il 22 e il 23 giugno, in piazza Primo Maggio a Udine. A innescare la discussione, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero state tensioni legate alla gestione del figlio della coppia.

Nel corso della lite, l’uomo – un 25enne di origine ghanese residente a Coseano – avrebbe improvvisamente afferrato e strappato il cellulare dalle mani dell’ex compagna, una 24enne udinese di origine sudamericana, allontanandosi subito dopo con il dispositivo.

La donna ha dato immediatamente l’allarme e i carabinieri della stazione di Tricesimo si sono messi sulle tracce dell’uomo. Il 25enne è stato rintracciato poco più tardi mentre si aggirava per il centro cittadino. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso del telefono, che è poi stato riconsegnato alla proprietaria. Per lui è scattata una denuncia a piede libero con l’accusa di furto con strappo.