Ubriaco, picchia la compagna poi spintona i carabinieri: arrestato

Un 36enne dominicano è stato arrestato ad Aviano.

Nel pomeriggio di venerdì 21 marzo i carabinieri della Stazione di Aviano hanno arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale il 36enne cittadino dominicano C.Q.K.M., soggetto già conosciuto e gravato da molteplici precedenti di polizia per delitti contro la persona.

I militari sono intervenuti a seguito di una richiesta di effettuata da una vicina di casa della compagna del 36enne, residente ad Aviano. Dopo una scenata di gelosia, infatti, C.Q.K.M. l’avrebbe colpita alla testa e al volto costringendola a rifugiarsi nell’abitazione della vicina.

All’arrivo della pattuglia della Stazione di Aviano il cittadino dominicano si presentava in evidente stato di ubriachezza e continuava a inveire contro la compagna, che stava per salire sull’ambulanza per essere medicata. I militari si sono frapposti tra i due per evitare che la donna fosse nuovamente colpita ma sono stati a loro volta spinti dall’uomo che, quindi, è stato immobilizzato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Successivamente, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, è stato portato alla casa circondariale di Pordenone. Lo stesso è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta mentre la compagna, medicata presso l’Ospedale di Pordenone, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. In data odierna l’arresto è stato convalidato e a C.Q.K.M è stata applicata la misura dell’obbligo di firma presso la Stazione di Sacile, Comune ove è residente.