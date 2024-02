Interventi sui marciapiedi nei quartieri di Udine.

Ancora quattro interventi del Comune di Udine per mettere in sicurezza e riqualificare i marciapiedi nei quartieri cittadini: all’interno del già ampio piano di intervento per i percorsi pedonali l’amministrazione ha identificato quattro aree in cui serve una variante per il riatto e la manutenzione straordinaria. L’aumento degli importi per i lavori non originariamente previsti verrà riassorbito dal quadro economico complessivo dell’opera.

Dove si interverrà.

Gli interventi si concentreranno in tre zone specifiche della città. Per quel che riguarda il quartiere est si è deciso di reintegrare alcuni lavori stralciati previsti inizialmente in via Peschiera. In questo caso verranno realizzati dei marciapiedi in porfido.

Si lavorerà anche nel quartiere di San Paolo dove il Comune ha in programma il collegamento ciclabile che in futuro unirà Udine a Cargnacco. Il primo step ha visto la realizzazione, come da programma già approvato dalla precedente amministrazione, dei percorsi ciclabili in via Pozzuolo, via San Paolo, via Napoli, via San Pietro e via Castions. Proprio per migliorare e integrare i lavori è stato deciso di apportare diverse migliorie tra cui il prossimo intervento in via San Paolo. L’intervento servirà a ridefinire il percorso pedonale di fronte ad un esercizio commerciale, per garantire continuità e nel contempo per agevolare l’accesso all’esercizio commerciale stesso.

In Via Martignacco, nella strada comunale interna in corrispondenza del civico 60, il Comune mette in sicurezza il passaggio delle famiglie e dei bambini verso la Scuola dell’Infanzia “Primo Maggio”, il Parco e la Parrocchia di Santa Maria Assunta. Al momento esiste un percorso delimitato da archetti para-pedoni posti sulla carreggiata ovest, che verranno sostituiti da un marciapiede rialzato fino al limite della proprietà privata della Parrocchia. Una scelta frutto di un sopralluogo effettuato insieme alla consigliera comunale Margherita Susanna nell’ottica di garantire la sicurezza di luoghi sensibili, come le scuole.

“Quello che vogliamo raggiungere è un ragionamento di sistema” spiega l’assessore Ivano Marchiol. “Ogni intervento viene messo in relazione con le altre iniziative dell’amministrazione in ambiti diversi, affinché scatti una reciproca influenza positiva: l’intervento sui marciapiedi va di pari passo con quelli relativi al verde del Parco adiacente e con le nuove piantumazioni che stiamo realizzando in molti quartieri. Una logica complementare e virtuosa che porterà a diversi benefici anche fuori dal centro storico, dove stiamo lavorando per eliminare barriere architettoniche, realizzare piste ciclabili, dare maggiore gradevolezza e refrigerio alle aree verdi”.