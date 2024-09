Approvati i progetti per i nuovi marciapiedi nei quartieri di Udine.

Continua l’intensa opera di rifacimento dei marciapiedi e dei percorsi pedonali nei quartieri da parte dell’Amministrazione di Udine guidata dal sindaco Alberto Felice De Toni. Nel corso dell’ultima seduta di giunta sono stati infatti approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica di alcuni importanti interventi in 7 vie di Udine. Con queste opere saranno realizzati diversi percorsi pedonali per aumentare la sicurezza dei pedoni, rendere accessibili i percorsi, contribuendo allo stesso tempo ad accrescere il grado di vivibilità dei quartieri.

Le strade interessate.

Le strade interessate dai lavori saranno, nei prossimi mesi, via Zardini, via Bariglaria/Emilia nella zona est della città, via Marsala e via Medici, via Zugliano a sud e sud-ovest, via Planis sia dal lato nord che da quello sud, e via Aonez a nord. In molte di queste vie non sono presenti percorsi pedonali o se presenti non sono in grado di garantire la sicurezza dei pedoni sul lungo periodo, compromettendo di fatto la possibilità per i cittadini di spostarsi a piedi nel proprio quartiere.

“Vogliamo dare una risposta a una precisa esigenza dei cittadini“, afferma l’Assessore alla viabilità e opere pubbliche Ivano Marchiol. “Con questo intervento di manutenzione straordinaria andremo a riqualificare diversi chilometri di marciapiedi, dando la possibilità ai cittadini di spostarsi a piedi in sicurezza nel proprio quartiere. Creare percorsi pedonali sicuri e accessibili – aggiunge – è uno dei fattori fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone e favorire la mobilità sostenibile. L’impegno dell’amministrazione su questo tema è concreto e tangibile”.

I lavori.

I lavori prevedono la ricalibratura delle strade, con la realizzazione di nuovi percorsi pedonali a bordo della carreggiata, o la sistemazione di quelli esistenti logorati. L’obiettivo di queste opere, con le quali si interverrà su specifici tratti, a seconda delle esigenze riscontrate e delle specifiche conformazioni analizzate nella stesura dei progetti, è creare un ambiente urbano più vivibile e sicuro per tutti.

Questi interventi si vanno a sommare al grande sforzo dell’Amministrazione sul tema della viabilità e della vivibilità in città, propositi per cui sono in ad oggi in atto due piani: il primo per l’abbattimento delle barriere architettoniche su larga scala che interessa tanto il centro cittadino quanto i quartieri, il secondo specificatamente sui marciapiedi e i percorsi pedonali e ciclabili. Su tutte e 7 le opere approvate nel corso dell’ultima giunta, infatti, fondamentale importanza avranno i tratti accessibili, che saranno realizzati attraverso rampe, discese “morbide” e salite percorribili agevolmente anche dalle persone con difficoltà motorie o disabilità.

“Quello che vogliamo raggiungere è un ragionamento di sistema” aggiunge Marchiol. “Ogni intervento viene messo in relazione con le altre iniziative dell’amministrazione, anche in ambiti diversi. L’intervento sui marciapiedi va di pari passo con le asfaltature nei quartieri e la realizzazione delle piste ciclabili”. L’Assessore Marchiol fa riferimento nello specifico “agli interventi al Villaggio del Sole dello scorso anno, a quelli in procinto di iniziare nel quartiere San Rocco, ma anche all’ importante piano che coinvolge la zona di via Bersaglio, quello di piazza Patriarcato, via Santa Chiara e via Zanon, e agli altri lavori che nei prossimi anni continueranno. È una logica complementare – conclude – che dà le stesse possibilità a tutti, tutelando la sicurezza”.