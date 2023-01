Addio a monsignor Franco Frilli, è stato anche Rettore dell’Università di Udine

Franco Frilli è scomparso nelle prime ore di oggi.

Lutto in Friuli per la scomparsa di monsignor Franco Frilli, spirato nelle prime ore di giovedì 5 gennaio all’ospedale di Udine, dove era stato recentemente ricoverato. Fu a lungo impegnato in ambito accademico, rivestendo anche l’incarico di Magnifico Rettore dell’Università di Udine.

Nato a Trieste il 26 maggio 1936, fu ordinato sacerdote nel 1963 a Novara: in seguito, nel 2000, fu incardinato nell’Arcidiocesi di Udine. Laureato in Scienze agrarie all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, fu a lungo impegnato nell’insegnamento all’interno del mondo accademico friulano: nel 1979 si trasferì alla neo-istituita Facoltà di Agraria di Udine, dove divenne Ordinario di Entomologia agraria; in tempi diversi, è anche docente di Apicoltura e Bachicoltura, di Zoologia generale agraria e di Difesa degli Alimenti dagli animali infestanti. Fu anche presidente dell’Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo Agricolo (1993‐1997) e del Centro dei Servizi Agrometeorologici del Friuli‐Venezia Giulia (1994‐1998).

Accanto all’insegnamento, nell’Università di Udine ha ricoperto diversi incarichi: fu Direttore di Dipartimento, Delegato del Rettore ai Servizi amministrativi e contabili, Pro-Rettore Vicario e Magnifico Rettore nel decennio 1983-1992. Fino alla quiescenza, avvenuta nel 2009, è stato membro di Commissioni e Gruppi di lavoro di cui l’Ateneo friulano fa parte sia a livello locale che nazionale e internazionale.

Nella Chiesa udinese è stato per lunghi anni collaboratore pastorale nella Parrocchia udinese della Beata Vergine del Carmine e, fin dal 1986, canonico onorario del capitolo metropolitano di Udine. Dal 2003 al 2012 è stato Presidente Delegato dell’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli. Fu assistente diocesano del MEIC e dell’UNCI e Presidente della Fondazione per le Scuole Cattoliche Diocesane dell’Arcidiocesi di Udine.

A livello nazionale, per diversi anni a partire dal 1993, monsignor Franco Frilli ha fatto parte della Consulta ecclesiale per l’Università presso la Conferenza Episcopale Italiana. Dal 1994 è Cappellano Conventuale ad honorem del Sovrano Militare Ordine di Malta. nel 2009 è nominato Cappellano delegatizio della Delegazione del Friuli Venezia Giulia. Ancora da stabilire la data dei funerali.