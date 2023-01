Le due discese libere di Coppa Europa spostate a Sella Nevea

Ora è ufficiale: le due discese libere valide per la Coppa Europa maschile, previste originariamente a Tarvisio sulla pista Di Prampero, saranno recuperate a Sella Nevea nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 gennaio.

Il nulla osta è arrivato ieri mattina a seguito del positivo controllo della neve effettuato dai tecnici della Federazione Internazionale che dopo controllato le condizioni del manto innevato dell’intero tracciato di gara, hanno promosso a pieni voti l’Agonistica del Canin.

Una promozione che va a ripagare pienamente l’enorme sforzo lavorativo effettuato dagli organizzatori dell’US Camporosso che dopo la bocciatura dello “snow control” della Di Prampero avvenuta il 31 dicembre scorso, in pochissimi giorni si sono subito attivati per trovare una valida alternativa pur di mantenere le gare di Coppa Europa in Friuli Venezia Giulia.



“Siamo molto soddisfatti nel constatare che la FIS abbia apprezzato i nostri sforzi – ha commentato il Presidente dell’US Camporosso Damiano Matiz – voglio ringraziare nuovamente gli uomini di PromoTurismoFVG per come siano riusciti a prepare al meglio la pista garantendo quelle condizioni di sicurezza e di uniformità del manto nevoso che sono requisiti fondamentali per le gare di discesa libera. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i nostri associati e ai numerosi volontari che nonostante il cambio di località hanno voluto ugualmente darci il loro apporto. Ora non ci resta che accogliere gli atleti per le prove cronometrate previste per martedì e mercoledì prossimi e poi goderci le gare.”

Il programma delle gare di Coppa Europa.

Cambio di località delle gare a parte, rimangono invece inalterati sia il programma originale che la sede dell’ufficio gare situato sempre a Camporosso, dato che tutte le principali squadre saranno alloggiate in zona Tarvisio.

La quattro giorni di Coppa Europa di Sella Nevea si aprirà dunque con le due giornate di prove cronometrate previste alle 11 di martedì 10 e mercoledì 11 gennaio, mentre le due gare valide per il circuito europeo maschile si disputeranno alle ore 11 di giovedì 12 e venerdì 13 gennaio.

Martedì 10 gennaio alle 19.00 presso il Ristorante Rio Argento di Ugovizza si terrà inoltre la quarta edizione di Food For Skiers, una serata dedicata ai capi squadra di ogni singola nazione partecipante alle gare di Coppa Europa e alle autorità, organizzata dall‘US Camporosso in collaborazione con l’area food di PromoTurismoFVG che mira alla promozione del patrimonio eno-gastronomico del Friuli Venezia Giulia e che quest’anno presenterà una grossa sorpresa che verrà svelata solamente nei prossimi giorni… Le gare di Sella Nevea infine, verranno promosse all’interno del programma televisivo “Icarus Ultra” che va in onda sui canali di SkySport e in chiaro su Cielo, e su Neveitalia.it, il sito internet di riferimento in Italia per quanto riguarda gli sport invernali e la neve.