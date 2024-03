In mostra a Udine una città ecosostenibile tutta fatta in Lego.

Una città realizzata con milioni di Lego, che però ha una particolarità: è completamente ecosostenibile; alla ex Chiesa di San Francesco di Udine sarà infatti visitabile la mostra Eco City Lab, una metropoli realizzata con i famosi mattoncini che lancia anche un messaggio a favore dell’ambiente.

Nella ricostruzione dell’ambiente urbano, infatti, tutti gli edifici sono dotati di alberi e pannelli fotovoltaici; le persone circolano su mezzi elettrici e biciclette e si promuove la raccolta differenziata. C’è anche un parco eolico che produce energia per soddisfare i bisogni della città in miniatura, prendendo spunto dalla wind farm londinese nello stretto della Manica: insomma, una vera e propria città green in cui nulla rischia di inquinare o danneggiare l’ambiente.

La città è stata realizzata con milioni di pezzi assemblati con maestria da Wilmer Archiutti e dal suo team e promette di incantare piccoli e grandi. Il Comune di Udine ha dato il sostegno all’iniziativa proprio perché, oltre all’aspetto estetico, la costruzione promuove un messaggio di responsabilità ecologica, sfruttando un gioco, i Lego (ma chiamarlo gioco è riduttivo), apprezzato da tutte le generazioni.

La mostra, presentato oggi da Archiutti, Giuliamaria Pagnossin e il vicesindaco Alessandro Venanzi, aprirà il 16 marzo e resterà visitabile fino al 21 aprile secondo i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30. Aperture straordinarie cono previste per Pasqua e Pasquetta. Il biglietto costa 8 euro intero e 6 euro ridotto.