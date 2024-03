Un uomo di 81 anni è caduto dall’impalcatura a Blessano di Basiliano.

Infortunio domestico per un uomo di 81 anni, caduto da un’impalcatura a Blessano di Basiliano. L’anziano era impegnato in lavori di sistemazione della tettoia a casa della figlia, quando ha fatto un volo cadendo da 2-3 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. L’81enne è stato elitrasportato in ospedale a Udine per valutare la botta alla schiena che ha preso, ma sarebbe in pericolo di vita.