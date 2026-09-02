Quaranta scatti per ricordare Simone De Cillia e il suo amore per la montagna

A Udine inaugurata la mostra dedicata agli scatti di Simone De Cillia.

È stata inaugurata nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 settembre, nell’ex Chiesa di San Francesco a Udine, la mostra fotografica dedicata agli scatti di Simone De Cillia, giovane fotografo friulano, maestro di snowboard e appassionato di sport e montagna, scomparso lo scorso febbraio dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Lussari.



L’esposizione, realizzata dall’Associazione The Farm con la collaborazione del Comune di Udine e inserita nel programma delle iniziative culturali di Friuli Doc 2026, raccoglie circa quaranta fotografie attraverso le quali tornano a vivere lo sguardo e la sensibilità di De Cillia. Le immagini accompagnano i visitatori in un viaggio tra le Alpi Giulie, la natura e gli sport di montagna, raccontando un ambiente che Simone conosceva profondamente e che rappresentava per lui quasi una seconda casa.



Negli scatti trovano spazio paesaggi incontaminati, pareti di roccia, cascate di ghiaccio e cime innevate, insieme a momenti legati alle attività sportive praticate in quota. La mostra diventa così non soltanto un’esposizione fotografica, ma anche un modo per ricordare la passione con cui De Cillia viveva e raccontava la montagna, trasformando attraverso l’obiettivo luoghi ed esperienze in immagini capaci di restituirne atmosfere, forza e bellezza.



All’aspetto artistico e commemorativo si affianca anche una finalità solidale. Durante tutto il periodo di apertura sarà infatti possibile acquistare, attraverso un’offerta libera, il volume fotografico dedicato a Simone. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione “Bambini del Danubio”, impegnata nel garantire cure mediche a bambini gravemente malati appartenenti a famiglie che non dispongono delle risorse economiche necessarie. La mostra resterà aperta dal 3 al 20 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18, negli spazi dell’ex Chiesa di San Francesco. L’ingresso è gratuito.