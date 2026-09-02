Lina Folleni taglia il traguardo dei 100 anni.

Un traguardo speciale, celebrato con affetto e partecipazione. Pordenone ha festeggiato oggi, mercoledì 2 settembre, i 100 anni della signora Lina Folleni, ospite della Casa per Anziani Umberto I di piazza della Motta.



Alla giornata di festa ha preso parte anche il sindaco di Pordenone Alessandro Basso, che ha voluto raggiungere personalmente la signora Lina per portarle gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera città. Il primo cittadino ha accompagnato gli auguri con un omaggio floreale, condividendo con la centenaria e con le persone che le sono vicine un momento particolarmente significativo.



Il compleanno dei cento anni rappresenta infatti un appuntamento raro e importante, capace di racchiudere un intero secolo di esperienze, ricordi e cambiamenti. Una ricorrenza che l’Amministrazione comunale ha voluto sottolineare con la presenza del sindaco e con un messaggio di vicinanza rivolto alla signora Lina.



“Cento anni di vita rappresentano un patrimonio prezioso di esperienze, ricordi e storia – ha dichiarato Alessandro Basso –. È stato un piacere poter condividere con la signora Lina e con le persone che le sono vicine un momento così bello e significativo. A lei rivolgo, a nome dell’Amministrazione comunale, di tutta Pordenone e mio personale, i più affettuosi auguri per questo straordinario traguardo”.



Una giornata dunque tutta dedicata alla signora Lina e al suo centesimo compleanno, celebrato nella struttura di piazza della Motta e accompagnato dagli auguri della città di Pordenone per un traguardo che segna un secolo di vita.