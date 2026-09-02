Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 3 settembre

Il meteo in Friuli.

Sarà una giornata dal sapore ancora pienamente estivo quella di giovedì 3 settembre in Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente su gran parte della regione e temperature superiori alla norma del periodo. Dopo la maggiore variabilità delle ore precedenti, il tempo tornerà quindi generalmente stabile, soprattutto su pianura e costa.

Su pianura e fascia costiera il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della giornata. Sulla zona montana il mattino inizierà con condizioni simili, mentre nel corso del pomeriggio è prevista una maggiore variabilità legata alla formazione di cumuli, senza indicazioni di fenomeni significativi.

Bora al mattino, poi spazio alle brezze

Tra la notte e le prime ore del mattino sulla costa soffierà Borino o, al più, Bora moderata. Con il passare delle ore il vento tenderà però a cambiare direzione e nel corso della giornata lascerà spazio al normale regime di brezza.

Il dato più significativo sarà quello delle temperature, che resteranno pienamente estive e sopra le medie stagionali. In pianura le minime saranno comprese tra 18 e 21 gradi, mentre le massime raggiungeranno 31-33 gradi. Sulla costa si partirà da valori minimi tra 22 e 25 gradi, con massime comprese tra 29 e 31 gradi.