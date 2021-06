Approvata la mozione in Regione.

È stata approvata in Consiglio Regionale all’unanimità la mozione del consigliere regionale di Open Fvg ed ex sindaco di Udine, Furio Honsell, che sostiene la valenza e il significato dell’intesa tra Comune di Udine e Udinese Calcio del 2013 che permise la riqualificazione dello stadio, quale esempio meritevole di capacità imprenditoriale pubblico-privata. La mozione esprime inoltre il sostegno al Comune di Udine nell’affermazione e nella difesa delle sue prerogative nelle scelte compiute. Viene così riconosciuta la piena validità del contratto atipico legittimamente stipulato allora, auspicando la piena intesa di Comune e Udinese in futuro”.

“È stato ribadito – ha spiegato lo stesso Honsell – l’orgoglio nell’aver risolto a Udine il difficile tema della riqualificazione degli stadi, proponendo un modello replicabile. La condizione degli impianti sportivi in Italia è infatti molto vetusta e gli unici casi nei quali è stata risolta ha richiesto impegnative concessioni urbanistiche, diversamente da quanto è avvenuto a Udine. Sono pertanto soddisfatto di questo riconoscimento del Consiglio del significato del contratto di vendita del diritto di superficie che ha permesso di risparmiare circa 1 milione di soldi pubblici l’anno in manutenzioni nonché una riqualificazione di una quarantina di milioni”.

