L’attività 2025 dei Nas di Udine: denunciate in totale 98 persone, sequestrate strutture per irregolarità sanitarie e farmaceutiche.

Il Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei carabinieri di Udine ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel corso del 2025 nei settori sanitario e farmaceutico, evidenziando un’intensa azione di controllo che ha portato a numerosi provvedimenti.

Nel corso dell’anno sono state ispezionate complessivamente quasi 500 strutture sanitarie di vario tipo (ospedali, cliniche, studi medici, ambulatori, RSA e altre). Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare gravi irregolarità, culminate nella denuncia di 77 persone e nella contestazione di 125 sanzioni amministrative. Tra le accuse più gravi figurano la somministrazione di farmaci scaduti, l’esercizio abusivo della professione sanitaria, truffa e frode nelle pubbliche forniture.

In quattro casi le violazioni igieniche, strutturali e di sicurezza sui luoghi di lavoro sono state giudicate così gravi da richiedere il provvedimento di sospensione dell’attività o il sequestro della struttura.

I controlli nel settore farmaceutico.

Parallelamente, il settore farmaceutico è stato oggetto di circa 30 ispezioni mirate, che hanno portato alla denuncia di 21 persone per reati come l’utilizzo di ricette mediche false, la prescrizione di medicinali non a scopo terapeutico e truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per violazioni alle norme di settore.

Nel complesso, le sanzioni amministrative comminate nel 2025 ammontano a 230mila euro, mentre sono stati posti sotto sequestro diverse strutture sanitarie, specialità medicinali e dispositivi medici.

