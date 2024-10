A Udine nasce una nuova discoteca: apre l’Arya Club

Sabato 26 ottobre l’inaugurazione ufficiale di Arya Club, che sorgerà al posto dello storico Krepapelle

La vita notturna udinese si anima grazie all’apertura di una nuova discoteca. La data da segnare sul calendario? E’ sabato 26 ottobre, quando è in programma l’inaugurazione ufficiale di Arya Club. Il locale sorgerà al posto dello storico Krepapelle, in via Tavagnacco.

Arya Club, ideato da quattro soci friulani, darà lavoro a una decina di persone e si propone come uno spazio d’intrattenimento innovativo, che ospiterà serate a tema, concerti e spettacoli musicali di ogni genere e per varie fasce d’età, ma anche incontri culturali e cene esclusive dedicate agli over 30, con una grande attenzione alla sicurezza.

Ospiti di fama internazionale

Già per i mesi di novembre e dicembre, Arya Club ha anticipato sui social la presenza di artisti di fama nazionale e internazionale, come Jake la Furia, rapper e produttore discografico, oltre che giudice di X Factor, il giovane rapper torinese Boro Boro, e Twenty Six, che ha conquistato la scena musicale con i suoi brani di tech house, raggiungendo fama internazionale con l’album ‘Buscando Money’ in collaborazione con il cantante cubano Tayson Kryss.