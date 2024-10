Incidente lungo la statale. Ferita in modo serio una donna, rimasta intrappolata nell’abitacolo

Poco dopo le 11.15 di oggi, mercoledì 23 ottobre, si è verificato un incidente lungo la statale 14 a Palazzolo dello Stella. Tre le auto coinvolte, una delle quali, nel violento impatto, ha terminato la sua corsa nel fossato. La conducente della vettura è rimasta incastrata nell’abitacolo.

Sul posto le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana e i sanitari. I pompieri, dopo aver stabilizzato il veicolo, usando le cesoie oleodinamiche, hanno tagliato e rimosso la porta lato guida e, operando in sinergia con il personale sanitario, hanno estratto dall’abitacolo la donna che, rimasta sempre cosciente, è stata elitrasportata all’ospedale in condizioni serie. Anche i conducenti delle altre due auto coinvolte, feriti in modo più lieve, hanno fatto ricorso alle cure sanitarie.