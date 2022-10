Cosa è accaduto in piazzale Cella

Nessuna rissa ieri sera in piazzale Cella, nel capoluogo friulano. A chiarire cosa sia successo è stata la Questura di Udine.

Niente calci, pugni o percosse, quindi. Ciò che è accaduto è che alcuni ragazzi hanno avuto un malore; gli amici hanno così chiamato i soccorsi, lamentando poi un ritardo nel loro arrivo, ed è per questo che sul posto c’erano le ambulanze. Le pattuglie della Polizia di Stato erano invece nell’area per una serie di attività di controllo del territorio, comprese le attività commerciali, nella zona di Borgo Stazione ed è per questo che sono arrivate in forze.