Tornano i no green pass, tra loro anche un comitato di studenti

Il corteo no green pass a Udine.

Alcune centinaia di persone sono scese in piazza a Udine ieri pomeriggio per manifestare contro il green pass, le politiche sulla guerra e il caro vita. Un corteo che è partito da piazzale Chiavris promosso dal comitato “Costituzione In Azione” al quale hanno partecipato anche un gruppo di studenti del movimento Scgp Fvg.

“Siamo scesi in strada assieme ad alcune centinaia di persone per chiarire che non intendiamo subire passivamente la campagna repressiva in corso che ha colpito tante persone anche nella nostra regione, il Green Pass tutt’ora esistente, il caro vita e le folli politiche guerrafondaie del nostro governo e della Nato – spiegano gli stidenti – . Ancora una volta abbiamo assistito alla straordinaria cooperazione tra più realtà territoriali”. Alla manifestazione udinese infatti hanno partecipato anche molti membri del coordinamento No Green Pass di Trieste e altre realtà provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia.

La prossima manifestazione è stata organizzata a Trieste il 15 ottobre alle ore 15 in Piazza della Borsa.