In Friuli la finale nazionale del Trofeo Diana “Memorial Paolo Moro”

La finale nazionale del trofeo Diana.

E’ in corso di svolgimento la finale nazionale Trofeo Diana “Memorial Paolo Moro” organizzato dall’Associazione Enalcaccia sezione provinciale di Udine.

L’unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro è una libera associazione sportiva dilettantistica a carattere nazionale, avente il fine di curare l’attività della caccia e delle connesse attività di vigilanza venatoria.

Nell’ambito dei propri fini istituzionali l’Enalcaccia provvede in particolare all’organizzazione dei corsi di aspiranti cacciatori, allo svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento per guardie venatorie. Istituisce e organizza zone di addestramento cani e organizza manifestazioni sportive-dilettantistiche. Promuove finalità di difesa ambientale con particolare riguardo agli habitat naturali.

Enalcaccia organizza ogni anno il campionato italiano Trofeo Diana memorial Paolo Moro, per l’anno 2022 il compito di organizzare la finale nazionale è stato assegnato dalla commissione tecnica venatoria alla delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un evento molto importante che vede la partecipazione di concorrenti provenienti da tutta l’Italia. La gara si svolge nella frazione di Castions delle Mura in comune di Bagnaria Arsa presso la zona cinofila “La Castra” grazie all’ospitalità della famiglia Costantini Scala. L’evento si svolgerà in due giornate con la gara finale nel giorno di domenica, e ci sarà modo quindi di ospitare persone provenienti da tutta Italia a cui offrire prodotti di eccellenza e in particolare vini prodotti dalla nostra regione.

Alla manifestazione parteciperanno oltre alla commissione tecnica nazionale, molte figure di riferimento dell’ambiente venatorio e cinofilo friulano e i rappresentanti della nostra associazione e della Regione FVG.

Per la finale del 42° campionato nazionale di caccia pratica su starne, verranno premiate le categorie Inglesi, Continentali e Cerca sia individuali che a squadre. Verrà proclamato inoltre il campione italiano per ogni categoria.