Una nuova illuminazione per il parcheggio del PalaPrexta di Udine

I lavori sull’illuminazione hanno interessato il parcheggio di via Lodi, adiacente al PalaPrexta dell’ASU.

Un importante intervento di riqualificazione ha interessato il parcheggio di via Lodi, adiacente al PalaPrexta dell’ASU. Grazie all’installazione di 13 nuovi corpi illuminanti, l’area beneficia ora di una maggiore visibilità nelle ore serali, aumentando così il livello di sicurezza per tutti coloro che frequentano l’impianto sportivo, con particolare attenzione ai bambini e alle bambine che quotidianamente partecipano alle attività proposte dall’ASU.

L’intervento, realizzato in collaborazione con Hera Gas e Luce, ha un valore complessivo di 11 mila euro ed è stato portato a termine sfruttando le predisposizioni già esistenti, previste fin dalla costruzione della struttura nel 2011, ma fino ad oggi mai implementate. Il nuovo impianto di illuminazione garantisce un’adeguata copertura luminosa sia per il passaggio pedonale di chi entra ed esce a piedi dalla palestra, sia per l’area parcheggio, migliorando così la fruibilità dell’intera zona nelle ore serali.

Questo intervento si inserisce in una più ampia ottica di riqualificazione del PalaPrexta, in vista del prossimo ampliamento dell’impianto sportivo, e più in generale della valorizzazione del quartiere, con l’obiettivo di rendere l’area sempre più sicura e accogliente per la comunità. “L’area del PalaPrexta vede ogni giorno la presenza di centinaia di persone, soprattutto famiglie, ragazzi e bambini che frequentano i corsi dell’ASU. È un piccolo intervento che però può diventare significativo nell’ottica di un intero quartiere”, ha spiegato l’Assessora a Sport e impianti sportivi Chiara Dazzan.