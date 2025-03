Nuova sede della Protezione Civile a Udine: i soldi non bastano, mancano 1,2 milioni

Presentato il progetto definitivo per la sede della Protezione Civile a Udine.

La realizzazione della nuova sede della Protezione Civile di Udine, prevista in via del Partidor, sta proseguendo con importanti novità: tra queste, il fatto che servono 1,2 milioni di euro in più rispetto a quanto precedentemente ipotizzato. Durante la Commissione Territorio e Ambiente, l’assessore alla Pianificazione Territoriale e Protezione Civile del Comune di Udine, Andrea Zini, ha presentato l’avanzamento del progetto, annunciando modifiche significative rispetto alla versione originaria e una revisione del piano economico.

L’aumento dei costi.

L’attuale amministrazione, procedendo nelle fasi progettuali, ha rivisto ampiamente le premesse del progetto avviato nel 2021, con l’obiettivo di ridurre al minimo il consumo di suolo e garantire la tutela del corridoio verde nei pressi della nuova struttura, e allo stesso tempo dimensionare il progetto per le reali necessità.

Il progetto però, ora che si è proceduto ad un conto economico dettagliato, ha subito un aumento per quel che riguarda gli importi. Le ragioni sono molteplici: nell’ipotesi iniziale alcuni costi erano stati sottostimati, inoltre negli ultimi tre anni i costi dell’edilizia sono notevolmente aumentati.

L’aumento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzione degli ultimi anni – solo dal 2021 al 2023 l’aumento è stato del 23% –, insieme agli altri fattori relativi alle differenze dei calcoli rispetto alla genesi della progettazione, ha comportato quindi un rialzo complessivo del quadro economico, che attualmente risulta essere superiore di circa un milione e 200mila euro rispetto alle previsioni della precedente amministrazione.

Il budget a disposizione, composto per metà da fondi comunali e per metà da fondi regionali, ammonta a poco più di 2 milioni e 400 mila euro, mentre il quadro economico definitivo ammonta invece a circa 3 milioni e 600 mila euro. Il Comune di Udine intende infatti procedere speditamente con l’opera ed è già impegnato nella ricerca di fondi per poter procedere con l’approvazione del progetto esecutivo e avviare quanto prima i lavori di realizzazione, la cui partenza rimane comunque prevista entro il 2025.

Le parole dell’assessore Zini

“Il quadro economico che abbiamo ricevuto una volta insediati era certamente preliminare e si è rivelato inadeguato alle intenzioni progettuali“, dichiara Zini. “Abbiamo ridimensionato il progetto e l’abbiamo adeguato alle reali necessità, garantendo un consumo di suolo sostenibile e prevedendo un corridoio verde sufficiente”.

L’assessore entra poi nel merito delle ultime fasi progettuali: “Il quadro economico, alla luce delle ultime informazioni dettagliate, dovrà essere aumentato, stiamo cercando la soluzione migliore per reperire i fondi necessari, anche interloquendo con la Protezione Civile regionale. I lavori – chiarisce l’assessore – dovrebbero partire comunque entro la fine del 2025. Procediamo spediti per dare una nuova sede al gruppo udinese della protezione civile, il cui lavoro, soprattutto negli ultimi due anni, si è rivelato assolutamente di livello e utile a tutta la cittadinanza”.

La nuova sede della protezione civile

La nuova sede della Protezione Civile di Udine sarà un edificio moderno e funzionale, sviluppato su due piani per garantire un’organizzazione efficiente degli spazi. Al piano terra, un’ampia area sarà destinata al ricovero dei mezzi e al magazzino, assicurando un accesso rapido alle attrezzature e ai veicoli di emergenza per interventi puntuali sul territorio.

Sempre sullo stesso livello, troveranno posto l’area organizzativa, dotata di una spaziosa sala riunioni, una zona cucina con mensa e un’area uffici per la gestione operativa delle attività. Il primo piano sarà dedicato a due ulteriori aree magazzino e a una zona riservata interamente agli spogliatoi, offrendo comfort e praticità ai volontari e al personale.

All’esterno, l’edificio sarà immerso in un ampio spazio verde con nuove piantumazioni, inserendosi in un ambiente armonioso e integrato nel territorio circostante, anche grazie all’ampio corridoio verde che mantiene la costruzione a 20 metri dalla vicina roggia di palma.