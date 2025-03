A Udine i bus danno i numeri, disagi per gli utenti

“Impazziti” i display dei bus di Udine e delle corse extraurbane.

Mattinata di caos per il trasporto pubblico a Udine, dove i display dei bus hanno mandato in confusione passeggeri e autisti. Al posto del consueto numero della linea, sui pannelli elettronici è comparso il numero della corsa, creando non pochi disagi a chi cercava di salire sul mezzo giusto.

E così, chi doveva andare a Pasian di Prato, ha dovuto prendere l’U112, chi voleva attraversare la città l’U232 e chi aveva bisogno di raggiungere l’Ospedale, l’U110. Il problema ha interessato sia le linee urbane che quelle extraurbane. I pannelli di alcuni autobus, per fortuna, mostravano almeno la destinazione, anche se non il numero di linea. Così, numerosi utenti, spaesati e incerti, hanno chiesto informazioni agli autisti, che in molti casi hanno dovuto indicare manualmente la linea ai passeggeri.