Da venerdì 1° novembre a Udine entreranno in vigore nuove “zone rosse”: aree della città in cui sarà vietato stazionare a chi tiene comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, ed è già stato segnalato all’autorità giudiziaria per determinati reati. Lo stabilisce un’ordinanza del Prefetto Domenico Lione, emanata oggi ai sensi dell’articolo 2 del T.U.L.P.S., che resterà in vigore fino al 10 gennaio 2026.

La decisione arriva in vista delle manifestazioni e iniziative natalizie, che porteranno in città un grande afflusso di persone già dal weekend di Halloween. L’obiettivo – si legge nel provvedimento – è quello di rafforzare la sicurezza pubblica e supportare l’attività delle forze dell’ordine durante il periodo di maggiore aggregazione.

L’ordinanza, adottata in accordo con l’Amministrazione comunale e con il parere favorevole delle forze di polizia, è stata preceduta da una valutazione in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica lo scorso 23 ottobre. Le aree individuate riprendono in larga parte quelle già previste dal Regolamento di Polizia Locale, emanato in attuazione della legge n. 48/2017 (decreto Minniti).

Le zone interessate

Le zone interessate dall’ordinanza sono: