Colpo in un negozio cinese, i ladri rubano i registratori di cassa

Il furto in un negozio cinese a Dignano.

Furto, nella notte, in un negozio cinese a Dignano: i ladri hanno agito attorno alle due di notte, tra il 27 e il 28 ottobre, e hanno forzato la porta d’ingresso del market, rubando due registratori di cassa. A farne le spese è stato il punto vendita “SL Factory, tutto per la casa”, nella frazione di Carpacco, all’interno del complesso commerciale “Le Torri”.

Il colpo ha fruttato circa 9 mila euro in contanti, a cui si aggiungono i danni causati dall’effrazione. Il responsabile del negozio, un cittadino cinese, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di San Daniele.