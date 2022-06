Programmate nuove corse Tpl per Tavagnacco e Pozzuolo

Una giornata importante per Udine e Tavagnacco e per l‘hinterland udinese che godrà di maggiori collegamenti con autobus di linea; un potenziamento delle corse che dopo 30 anni di attesa finalmente avvicinerà i comuni limitrofi al capoluogo diminuendo le auto e l’inquinamento e garantendo più sicurezza ai cittadini.

Questo in sintesi il messaggio che l’assessore regionale alle infrastrutture

e territorio Graziano Pizzimenti ha espresso ieri in località Molin Novo tra Udine e Tavagnacco, dove è stato inaugurato il prolungamento delle linee 2 e 3 che porteranno nuove fermate a Adegliacco, Cavalicco, Tavagnacco e Feletto. Un’ulteriore rafforzamento del collegamento urbano riguarderà la località di Zugliano nel comune di Pozzuolo del Friuli a sud di Udine.

Il collegamento con la piscina di Feletto

L’assessore ha poi ricordato che per la prima volta verrà servito con bus di

linea anche il collegamento alla piscina di Feletto Umberto, un ulteriore

modo per avvicinare l’utenza alle strutture sportive distogliendo traffico

automobilistico dalle strade.

Novità che sono state accolte con grande entusiasmo dai residenti accorsi a

vedere il moderno bus e la nuova fermata. Il comune di Tavagnacco si è reso parte attiva con la società di trasporto Tpl Fvg per la realizzazione delle opere, effettuando diversi interventi di viabilità, sistemazione marciapiedi e aiuole, oltre che l’installazione di arredi urbani, inclusi gli spazi porta bici accanto alle fermate.

Le linee 2 e 3

A partire da lunedì 13 giugno Tpl Fvg attiverà dunque un prolungamento delle linee 2 e 3 nel comune di Tavagnacco, servendo nuove aree abitate finora escluse da questi servizi e intensificherà le corse in maniera consistente. Un aumento che coinvolgerà anche la frazione di Zugliano a sud di Udine. Il tutto all’interno di una cornice generale che prevede la revisione e l’ottimizzazione degli orari del servizio urbano di Udine; nel complesso 1.100 corse giornaliere medie.

Lo studio dei nuovi percorsi e la localizzazione delle ulteriori

9 fermate e delle 3 già destinate ai servizi extraurbani da utilizzare anche

per l’urbano è stato oggetto di un lavoro di approfondimento tecnico da

parte della direzione infrastrutture e territorio della Regione e di Tpl

Fvg, con la collaborazione del comune di Tavagnacco oltre che del comune di Udine e dei suoi uffici tecnici.

Anche sulla linea 3 vi sarà un prolungamento del servizio che dall’attuale

capolinea in via Cividina 48, prolungherà il proprio itinerario con sei

nuove fermate per collegare Cavalicco e Adegliacco. Le corse in arrivo da Udine infatti svolteranno in via Arrigo Lorenzi e proseguiranno lungo via Molin Nuovo, dove utilizzeranno le due fermate già esistenti (numeri dispari verso Adegliacco, numeri pari verso Udine) ai numeri 91 e 85.

L’autobus non svolterà più in via Cividina per il capolinea, bensì

proseguirà, passando per Cavalicco, con fermate in via Molin Nuovo 93 e poi ai numeri 20 e 23, per raggiungere via Centrale in Adegliacco dove si

fermerà in corrispondenza dei numeri 20 e 23, 66 e 75 e 63. L’autobus infine

svolterà per il capolinea all’incrocio proprio tra via Centrale, via della

Chiesa e via Ribis. Un prolungamento di circa due chilometri con

l’installazione di sei fermate oltre alle tre già esistenti che offrirà un

nuovo collegamento diretto e veloce da e verso Udine per i circa 3.700

abitanti delle due frazioni del comune di Tavagnacco. Nei giorni feriali

saranno 45 le corse di andata verso Adegliacco e 43 quelle di ritorno.

La rimodulazione del servizio coinvolge anche il comune di Pozzuolo del

Friuli con la frazione di Zugliano che, dall’altro capo del percorso, vedrà

un aumento del servizio. Saranno 8 le corse giornaliere in più da e per il

comune capoluogo.

Ampliamento del servizio di Tpl Fvg

In virtù della modifica e dell’ampliamento del servizio anche il complesso

delle corse gestite da Tpl Fvg vedrà alcune variazioni minime agli orari, al

fine di un miglioramento della qualità del servizio e soprattutto degli

interscambi. La nuova articolazione del servizio comporterà per Tpl Fvg l’impiego di 2 ulteriori vetture e 7 nuovi turni per conducente, ma non ulteriori oneri per la Regione: infatti vengono realizzati in esito al nuovo affidamento e sono quindi compresi nel nuovo contratto di servizio attivato nel giugno del 2020.

