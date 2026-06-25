Nuovo commissario alla Questura di Udine: arriva Gianfranco De Cianni

La Polizia di Stato di Udine accoglie un nuovo funzionario di pubblica sicurezza. Si tratta del commissario Gianfranco De Cianni, assegnato alla Questura di Udine, dove ha ricevuto il benvenuto dai vertici provinciali della Polizia di Stato.



A salutarlo è stato il vicario del questore di Udine, Andrea Locati, che ha presentato il giovane collega ai responsabili degli uffici della Polizia di Stato della provincia, augurandogli buon lavoro e una proficua esperienza professionale nella nuova sede.

Il percorso professionale

Gianfranco De Cianni, nato a Benevento il 10 settembre 1989, si è laureato in Giurisprudenza nel 2015 all’Università degli Studi del Sannio. Nel giugno 2018 è entrato nella Polizia di Stato dopo aver superato il concorso per vice ispettori.



Dopo il corso di formazione alla Scuola Vice Ispettori di Campobasso, ha prestato servizio all’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Portoferraio, in provincia di Livorno, fino all’ottobre 2021. Successivamente è stato assegnato alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, dove è rimasto fino a dicembre 2023.



Dal dicembre 2023 al giugno 2025 ha lavorato alla Questura di Roma, nel distretto di pubblica sicurezza “Tor Carbone”, con l’incarico di responsabile del settore Polizia Amministrativa Sociale.



Dopo aver superato il relativo concorso, da giugno 2025 De Cianni ha frequentato il 114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato alla Scuola Superiore di Polizia. Nel corso del percorso formativo ha conseguito anche il Master in “Organizzazione, leadership e management della pubblica sicurezza” alla Luiss Guido Carli. Con il suo arrivo a Udine, il commissario De Cianni inizia ora una nuova fase del proprio percorso professionale. A lui sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la Polizia di Stato di Udine.