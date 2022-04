Il negozio Tomani Pelletterie a Udine.

Lo storico negozio goriziano Tomani Pelletterie ha aperto in via Poscolle 12, a Udine. Un nome noto per quanto riguarda l’abbigliamento e gli accessori di alta gamma, una realtà con una tradizione lunga e apprezzata che prosegue ormai da molti anni. Ad avere in mano la gestione dell’impresa di famiglia è Enrico Tomani, giovane classe ’92, che ha ne ha assunto la guida nel 2015. È stata sua l’iniziativa di espandersi anche in direzione di Udine e, dopo aver valutato svariati spazi disponibili, ha optato per quello in via Poscolle.

Insieme a lui, all’apertura del punto vendita, anche il padre Claudio Tomani, che parla dell’inizio della quarta generazione del negozio con il passaggio al figlio. “In realtà, siamo aperti già dal settembre del 2021 – spiega Enrico – ma per via della pandemia non c’è mai stata occasione di fare un’inaugurazione come si deve”. Ora, con la bella stagione in arrivo ed il punto vendita inaugurato, l’esperienza di Tomani a Udine può finalmente avere un inizio ufficiale, in una zona come quella di via Poscolle che ha visto una crescita di attività negli ultimi tempi.

Inoltre, la sede in cui sorge, apparteneva prima ad un altro storico negozio udinese, Falcomer, un apprezzato per le scarpe da donna. La nuova apertura offre così una continuità alla città, trattandosi sempre di un rivenditore che tratta, tra le altre cose, borse e scarpe femminili. Tomani Pelletterie offre infatti un’ampia gamma di prodotti in pelle di marche di gamma medio-altra tra cui anche Emporio Armani, love Moschino, Trussardi jeans, Gianni Chiarini, Guess, Pomikaki, Braintropy, Woo bag, Minoronzoni, Avirex e molte altre.

(Visited 354 times, 354 visits today)