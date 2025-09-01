A Udine le Olimpiadi delle scuole superiori universitarie italiane

Dal 3 al 6 settembre a Udine oltre 250 partecipanti per le Olimpiadi delle scuole superiori universitarie italiane.

Oltre 250 allievi di 13 istituti di eccellenza universitari italiani saranno a Udine dal 3 al 6 settembre per partecipare all’ “Excellence colleges olympics” (XCool, https://riasissu.it/xcool/), le olimpiadi dei giovani talenti universitari. Si sfideranno in sport classici come calcio, basket, pallavolo, nuoto, atletica, tennis e altri ancora, ma anche in altri tipi di tornei come il dibattito competitivo, gli scacchi, la briscola e gli sport digitali.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 3 settembre, alle 17.30, sotto la Loggia del Lionello (piazza Libertà, Udine).

La manifestazione è organizzata dalla Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann” dell’Ateneo friulano con il supporto della Rete italiana degli allievi delle scuole e degli istituti di studi superiori universitari. La Rete è coordinata da Maddalena Feltrin, studentessa dall’Università di Udine e allieva della Scuola superiore “di Toppo Wassermann” dell’Ateneo.

Interverranno: il rettore, Roberto Pinton; il direttore della Scuola superiore, Alberto Policriti; il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni; la coordinatrice della Rete degli allievi, Maddalena Feltrin; il rappresentante del team organizzativo di XCool, Francesco Decataldo; la presidente dell’Associazione donatori midollo osseo (Admo) del Friuli Venezia Giulia, Paola Rugo; la presidente dell’Associazione friulana donatori sangue (Afds), Manuela Nardon.