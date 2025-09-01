Si è spenta Vally Favot, per anni al bancone della pasticceria Reale di Pordenone: mercoledì i funerali a Fiume Veneto.

Si è spenta a 62 anni Vally Favot, volto noto a molti pordenonesi per la sua lunga presenza dietro al bancone della pasticceria Reale. Colpita a metà agosto da un aneurisma improvviso, ha lottato per due settimane tra speranze e ricadute, fino al tragico epilogo.

Accanto al marito Renzo Gheno, con cui ha condiviso per anni il lavoro in pasticceria, Vally era conosciuta per la discrezione e la dedizione alla famiglia. Originaria di Fiume Veneto e residente da tempo a Pordenone, lascia due figli e una nipotina. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto, preceduti dal rosario martedì alle 19.30.