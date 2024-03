Opportunità di lavoro per studenti e laureati dell’Università di Udine.

Ritorna il “Mercoledì del Placement” dell’Università di Udine, iniziativa nata per facilitare la ricerca di lavoro per studenti e laureati dell’Ateneo friulano: domani mercoledì 20 marzo, dalle 13.30, negli spazi del Dipartimento di Scienze giuridiche (Via Tomadini 3), avranno l’occasione di ascoltare le presentazioni di undici realtà pubbliche e private, di consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui.

A illustrare le opportunità disponibili – tra stage, tirocini, bandi di concorso e posizioni lavorative varie – saranno Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Banca di Cividale, ComPA FVG, Consiglio notarile di Udine e Tolmezzo, Giorgiutti & Di Barbara Associati, Ordine degli Avvocati di Gorizia, Ordine degli Avvocati di Udine, Prefettura di Udine, Stroili Oro, Tribunale di Udine. All’evento parteciperà anche l’agenzia per il lavoro Umana che, oltre a presentare varie opportunità lavorative, fornirà un servizio di supporto e orientamento.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, sarà avviato alle 13.30 dalle operazioni di accreditamento presso lo stand di Umana. Alle 14, nell’Auditorium, spazio ai saluti istituzionali e alle presentazioni delle varie realtà private e pubbliche e, alle 14.30, al seminario “Scienze giuridiche: quali sbocchi professionali? Tips&Tricks per farsi notare dai recruiter”, a cura di Umana. Dalle 15, infine, nel corridoio e nelle aule adiacenti, si terranno i colloqui ai desk.

Per partecipare, studenti, laureandi e laureati dell’Ateneo sono invitati ad accreditarsi attraverso l’apposito modulo on-line, al link www.uniud.it/careercenter. Il 20 marzo sarà comunque possibile iscriversi all’evento direttamente in via Tomadini.