Riapre il negozio Bravi di Pozzuolo del Friuli.

A soli dieci giorni dalla chiusura dello storico punto vendita, la famiglia Bravi è pronta a riaprire le sue porte ai propri clienti, sempre a Pozzuolo del Friuli ma con un nuovo negozio dagli spazi interamente rinnovati.

L’apertura del nuovo negozio, che si trova a pochi metri di distanza dal precedente, avverrà mercoledì 20 marzo alle 10:30 un evento tanto atteso che segna una tappa importante nella storia di questa azienda a conduzione familiare. Adesso, infatti, al timone del negozio c’è Umberto Palladino, 28 anni, rappresentante della terza generazione della famiglia.

Da quando il nonno Loredano aprì il primo punto vendita a Resiutta a metà degli anni ’60, l’azienda negli anni ha visto fiorire negozi a Venzone, Gemona, Buttrio e Pozzuolo. Noemi Arrigossi, la moglie di Loredano, ha gestito il punto vendita di Pozzuolo dal 1978, poi è passato in gestione alla figlia Alessandra e oggi mamma e figlia sono orgogliose di passare il testimone a Umberto: “È bello vedere un ragazzo così giovane – commenta la signora Arrigossi – continuare ciò che il nonno ha iniziato tanti anni fa, con passione, impegno e anche con coraggio per una responsabilità così importante”.

Il nuovo negozio è stato oggetto di una ristrutturazione completa per offrire una cornice moderna e accogliente per le collezioni di abbigliamento, calzature, accessori e pelletteria – “rigorosamente Made in Italy e di alta qualità” tiene a precisare la famiglia Bravi. Con una squadra di sette persone tra dipendenti e collaboratori, Bravi continua a puntare sulla qualità dei prodotti e un servizio personalizzato.

La riapertura del negozio Bravi coincide con l’inaugurazione di un’altra importante attività dell’area commerciale di via IV Genova a Pozzuolo, ovvero il nuovo punto vendita di Supermercati Beltrame, la cui inaugurazione seguirà alle 11 con taglio del nastro e rinfresco offerto ai partecipanti. In un’area di oltre 3000 metri, i cittadini potranno quindi usufruire di una varietà di servizi e negozi, in un contesto riqualificato che valorizza l’intera comunità. Già completati nella parte che interessa la pavimentazione dei parcheggi e la viabilità, i lavori per completare l’area inizieranno a fine aprile.