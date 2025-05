Ospedale di Udine, rimessi a nuovo i reparti di Epatologia e Nefrologia

Inaugurati Epatologia e Nefrologia all’Ospedale di Udine.

Nuovi spazi dedicati a epatologia, nefrologia e trapianti sono stati inaugurati oggi all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: si tratta del quarto piano riqualificato del Padiglione 8, un intervento da 4,8 milioni di euro con gli interventi edili e impiantistici che saranno ultimati entro la fine dell’anno.

“L’inaugurazione dei nuovi ambienti del Padiglione 8 è la dimostrazione di una forte coesione fra istituzioni, sistema professionale e universitario e mondo delle associazioni. Questi risultati sono frutto di un sistema che funziona con grandi ospedali, come quello di Udine, in grado di garantire le attività di alta specializzazione, con quelli più piccoli che operano in rete e con una sanità territoriale e l’assistenza domiciliare vicina ai cittadini. Per continuare a centrare questi obiettivi, anche a causa delle limitate competenze professionali che oggi stiamo registrando, bisogna avere il coraggio di cambiare alcuni modelli e abitudini consolidate nel tempo” ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi.

“La stagione che stiamo vivendo rappresenta forse l’ultima occasione per quella riorganizzazione del sistema sanitario che deve spostare il baricentro sulla cronicità. Un processo – ha puntualizzato Riccardi – che deve far correre la capacità di risposta in modo coerente con i bisogni di salute che stanno cambiando a grandissima velocità”.

“È certamente un percorso faticoso e oneroso che incontra ancora forti resistenze. Un vero e proprio tornante – ha aggiunto l’assessore – che, se pensassimo di non affrontare, potrebbe metterci nella situazione di non garantire più quel diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione. Da queste decisioni, da questa inevitabile trasformazione culturale – ha concluso l’esponente della Giunta Fedriga – dipenderà la solidità del nostro sistema sanitario che deve pensare prima alle persone e dopo alle rivendicazioni di parte”.