Spazi commerciali a Palazzo D’Aronco: Coccinelle resta, gara da rifare per l’ex Tonini

Confermato il negozio Coccinelle, gara da rifare per l’ex outlet Tonini.

La procedura per l’assegnazione degli spazi commerciali sotto il porticato di Palazzo D’Aronco, in via Rialto a Udine, si chiude a metà: se da un lato è confermata la presenza del negozio Coccinelle, che ha presentato la miglior offerta per il primo locale, per il secondo spazio – quello occupato in passato dall’outlet Tonini – sarà necessario rilanciare una nuova gara.

Il bando è stato realizzato con un’importante novità. Tra i criteri premianti per i soggetti economici è stata infatti inserita la presenza del brand in altre città commerciali italiane, una scelta che punta ad attrarre realtà consolidate e capaci di rafforzare l’identità commerciale del centro.

“Il bando è stato ben accolto dal commercio udinese – ha spiegato l’assessora al Patrimonio Gea Arcella – ma nessuna delle domande ricevute è risultata valida, per motivi legati unicamente ai documenti da presentare in fase di domanda. Per questo motivo e per accelerare al massimo la procedura di assegnazione, provvederemo a ripubblicare a in tempo breve il bando, mantenendo gli stessi criteri di assegnazione e premialità”.

Entrando nel dettaglio del bando di gara che affiderà il locale di via Rialto per i prossimi nove anni, sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti in forma di impresa individuale e/o società commerciale iscritti alla camera di commercio da almeno tre anni, proprietari o licenziatari d’uso di un marchio registrato valevole per il territorio italiano e presente in esercizi aperti in almeno altre tre città italiane. Le domande saranno valutate, come detto, con uno specifico punteggio relativo alla presenza del brand di riferimento in altre città sul territorio nazionale, oltre che con il consueto criterio relativo all’ offerta economica.