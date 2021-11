I parcheggiatori abusivi scoperti nella zona del duomo di Udine.

“Aiutavano” i cittadini a posteggiare l’auto. Peccato che non avessero alcun titolo per farlo e, anzi, fossero fuori legge. Inevitabili i guai. È accaduto oggi a Udine, dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti, in piazza Duomo.

Giunti sul posto, gli agenti della polizia locale hanno sorpreso un uomo e una donna nelle vesti di parcheggiatori abusivi. Entrambi sono stati sanzionati, come da legge, con una multa di 769 euro.

Per ambedue è stato disposto anche l’ordine di allontanamento dalla zona per le successive 48 ore ai sensi della vigente normativa relativa al “Daspo urbano“, in quanto impegnati in tale attività vietata all’interno dell’area individuata dall’amministrazione comunale nel Regolamento di Polizia Urbana, a tutela dei luoghi sensibili del territorio comunale ed a salvaguardia del decoro e della vivibilità urbana.

