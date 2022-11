Inaugurata la nuova stazione di San Gottardo a Udine

Cambia volto la stazione di San Gottardo a Udine: da area degradata, a polo intermodale che consentirà di spostarsi in bici, autobus o treno.

Grazie ad un investimento di 425 mila euro del progetto Experimental City (lo stesso del recupero dell’ex Caserma Osoppo), lo snodo della Fuc-Ferrovie Udine è stata recuperata e dotata di nuovi servizi, grazie alla realizzazione di un nuovo parcheggio di interscambio e di una nuova fermata della linea TPL urbano, l’adeguamento dell’accesso esistente al piazzale per consentire le manovre di uscita degli autobus dal parcheggio verso Via Cividale e la creazione di un nuovo accesso per consentire l’ingresso degli autobus e degli utenti al nuovo piazzale. Nell’area del parcheggio sono presenti anche due colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Non solo: come annunciato dal sindaco Pietro Fontanini, in stazione verranno “posizionate bici a noleggio che consentiranno anche di spostarsi sulla nuova pista ciclabile da via Cividale a piazzale Oberdan (anch’essa realizzata nell’ambito di Experimental City, ndr)”.

“L’intervento svolto dal Comune di Udine nell’area della stazione ferroviaria di San Gottardo – ha aggiunto l’assessore regionale, Stefano Zannier -, è stato il miglior modo per recuperare un sito degradato rendendolo centrale e funzionale all’interno di una progettualità più ampia. Sviluppare piani strategici che mettano al centro l’intermodalità e l’interscambio con la mobilità lenta amplia la possibilità di fruizione del territorio, creando così un vantaggio per la collettività”.