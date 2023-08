Al parco del Cormor di Udine l’evento dedicato all’educazione del cane

“Entra nel branco Alphapet, tante zampe un solo cuore” è l’evento organizzato da Alphapet in collaborazione con altre tre realtà locali note nel settore dell’educazione cinofila e non solo : Zampalonga di Marta Mayer Greg, Badobau di Gaia Gorno e GemGog. Tra gli sponsor dell’iniziativa: Frontline antiparassitari, Brit e Oasy alimenti di qualità per cane e gatto.

L’appuntamento è per Sabato 26 Agosto presso il parco Parco del Cormor dalle 9 alle 18 circa. Nel corso dell’intera giornata sarà possibile cimentarsi in diverse attività volte ad approfondire la conoscenza del proprio cane, a comprenderne gli atteggiamenti, ad accompagnarlo in passeggiata e divertirsi giocando. Per i più piccoli e non solo, verrà attivato un laboratorio creativo per apprendere tecniche utili per imparare a disegnare il proprio cane.

I partecipanti potranno scegliere le attività tra 6 diverse aree tematiche, in base al programma e previa registrazione. Al termine del percorso, a seconda delle attività svolte, i partecipanti otterranno buoni sconto spendibili presso tutti i punti vendita Alphapet.

Ma le sorprese non finiscono qui … sarà attivo anche uno stand fotografico presso cui si avrà la possibilità di posare con il proprio amico a 4 zampe e partecipare al contest fotografico ‘’Il mio cane è un Bau Modello’’ . Le foto scattate verranno pubblicate sui social e la più votata sarà premiata in occasione dell’evento del 23 settembre presso il punto vendita Alphapet di Udine. Tutte le attività sono gratuite.

Per accedere all’evento è obbligatoria l’iscrizione, che potrà avvenire il giorno stesso presso lo stand Alphapet oppure on-line al link https://docs.google.com/forms/d/16-ZoyGXMBlZkRrFidOltQLDmWgf3jsPFlWFZz-42oI8/edit

Con l’iscrizione, in omaggio una maglietta di benvenuto nella famiglia Alphapet!

Indicazioni

Parco del Cormor si trova in Via Forni di Sotto 2 a Udine a due passi dal Città Fiera. Il parco è dotato di un ampio parcheggio, bar e ristorante aperto tutto il giorno. Lo stand di Alphapet sarà posizionato a pochissimi metri dall’ingresso del parco.