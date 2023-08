Ueb Cividale, apre la prevendita per il match di Supercoppa contro Trieste

Apre la prevendita per il match di Supercoppa tra la Ueb Gesteco Cividale e la Pallacanestro Trieste del 13 settembre, ore 20 la palla a due.

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket (online e punti vendita) ed in Club House (Via Perusini, 18) dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20

Due le fasi di vendita:

dal 21 al 31 agosto prelazione esclusiva solo per gli abbonati, solo chi ha sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2023/2024 può acquistare il biglietto. Per usufruire della prelazione abbonati su Vivaticket è necessario inserire il codice TL indicato nell’abbonamento digitale escludendo il trattino ed i numeri seguenti nella parte finale del codice.

Dal 1 settembre verranno messi in vendita libera i biglietti rimanenti e quelli riservati alla tifoseria ospite.

Biglietti Supercoppa: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/supercoppa-ueb-gesteco-vs-trieste/214403

Campagna Abbonamenti “Io tifo Cividale e…me ne vanto”: https://www.vivaticket.com/it/ticket/ueb-abbonamento-stagione-2023-24/210805

Memorial Bortoluzzi – Trofeo ButanGas di Lignano: https://www.vivaticket.com/it/search?q=butangas

Per info : ufficiostampa@unitedeaglesbasketball.it