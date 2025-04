La chiesa di Udine si prepara alla Pasqua: le celebrazioni

Le celebrazioni pasquali a Udine.

Dopo la Messa del Crisma, celebrata il mattino del Giovedì santo, 17 aprile, la Chiesa udinese si appresta ad aprire il Triduo pasquale, i tre giorni più significativi per i fedeli cattolici. Ecco tutte le celebrazioni presiedute da monsignor Riccardo Lamba.

Giovedì santo, Messa con tutti i sacerdoti dell’Arcidiocesi

È il Giovedì santo, quest’anno il 17 aprile, il giorno in cui tutto il clero dell’Arcidiocesi di Udine si riunisce nella Cattedrale del capoluogo friulano per la Messa del Crisma, a conclusione del cammino di Quaresima. Alle 9.30, con diretta sulle frequenze dell’emittente diocesana Radio Spazio, i sacerdoti e i diaconi dell’Arcidiocesi udinese si radunano attorno all’arcivescovo mons. Riccardo Lamba per la liturgia durante la quale saranno consacrati gli oli santi utilizzati nel corso dell’anno per la celebrazione dei sacramenti: l’«olio dei catecumeni» per l’unzione di coloro che si preparano a ricevere il Battesimo; l’«olio degli infermi» che viene dato ai coloro che vivono particolari situazioni di sofferenza fisica, psichica, spirituale e morale per sostenerli nel loro cammino di vita (sacramento dell’Unzione degli infermi); l’«olio del Crisma», infine, utilizzato per consacrare sacerdoti e Vescovi durante la celebrazione di ordinazione (sacramento dell’Ordine sacro) e per consacrare i cristiani che confermano la loro fede (nel sacramento della Cresima). In questa celebrazione, i sacerdoti rinnovano davanti al Vescovo le promesse pronunciate nel giorno della loro ordinazione.

Venticinque giubilei sacerdotali

Nella Messa crismale saranno anche festeggiati i giubilei di sacerdozio di numerosi sacerdoti del clero diocesano e di alcuni religiosi in servizio nel territorio dell’Arcidiocesi. Si tratta di particolari ricorrenze a partire dall’anno in cui sono stati ordinati sacerdoti.

Celebrano 65 anni di ordinazione sacerdotale: don Elio Baracetti, mons. Giuseppe Burba, mons. Saverio Mauro, don Giovanni Battista Menosso e don Leonello Pecile. 60 anni di sacerdozio per: don Bruno D’Andrea, don Davide Larice, don Guido Mizza, mons. Gino Pigani, mons. Marino Qualizza, mons. Angelo Rosso, don Giordano Simeoni e don Natalino Zuanella. Ricordano i 55 anni dalla loro ordinazione presbiterale: don Claudio Bevilacqua, mons. Rizieri De Tina, don Giuseppe Duria, don Armando Marangone, don Dario Mesaglio, don Luigi Talotti, don Maurizio Zenarola e il frate minore francescano p. Anselmo Pedrolo. Mezzo secolo di sacerdozio, invece, per mons. Carlo Fant e i religiosi p. Pasquale Cavallo, stimmatino, e don Gian Paolo Somacale, salesiano. Festeggia 25 anni di ordinazione sacerdotale, infine, don Gianluca Molinaro.

Nel pomeriggio del Giovedì santo, alle 16, mons. Lamba celebrerà la Santa Messa con i sacerdoti anziani e infermi residenti nella Fraternità sacerdotale di Udine.

In Cattedrale le celebrazioni del Triduo pasquale

Dopo la Messa crismale, la Chiesa udinese celebrerà i momenti più intensi dell’anno: sono i tre giorni in cui si commemorano la passione, la morte e la risurrezione di Gesù.

Alle 19 di Giovedì santo, 17 aprile, l’arcivescovo di Udine mons. Riccardo Lamba celebrerà in Cattedrale a Udine la Messa «in Coena Domini», aprendo così il Triduo pasquale. La celebrazione – nella quale si commemorano l’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio – sarà trasmessa in diretta sulle frequenze dell’emittente diocesana Radio Spazio.

Venerdì santo – quest’anno il 18 aprile – la Chiesa ricorda la passione e la morte di Cristo in croce. A Udine la giornata si aprirà alle 9 con la preghiera delle Lodi mattutine, in Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo assieme al Capitolo dei canonici della Cattedrale e dalle religiose della città. Il momento liturgico centrale del Venerdì Santo sarà la celebrazione della Passione di Cristo e la solenne adorazione della croce presieduta dall’Arcivescovo alle 15, sempre in Cattedrale (anche questa in diretta su Radio Spazio). Alla sera mons. Lamba guiderà la Via Crucis per le vie del centro di Udine: appuntamento alle 21 per l’inizio della celebrazione in Cattedrale.

Il Sabato santo, 19 aprile, alle 9 mons. Riccardo Lamba celebrerà in Cattedrale le Lodi mattutine assieme ai canonici della Cattedrale e alle consacrate.

Le celebrazioni pasquali, dalla veglia del sabato alle Messe nelle carceri

La grande veglia pasquale sarà presieduta dall’arcivescovo di Udine in Cattedrale alle ore 21 di sabato 19 aprile, con il conferimento dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima e Comunione) ad un gruppo di tre giovani catecumene adulte (la Messa sarà in diretta sulle frequenze dell’emittente diocesana Radio Spazio).

Nella giornata di Pasqua, 20 aprile, mons. Riccardo Lamba presiederà la solenne Eucaristia in Cattedrale alle ore 10.30 (anche questa in diretta su Radio Spazio), ma prima, alle ore 9, celebrerà la S. Messa di Pasqua assieme alle persone detenute e al personale della Casa circondariale di Udine. Alle 17 il presule presiederà la celebrazione dei Vespri solenni assieme alle religiose consacrate e ai parroci della città.

Per mons. Lamba un’ulteriore celebrazione – ormai consueta – avrà luogo anche lunedì 21 aprile, Lunedì dell’Angelo. Alle 9 infatti egli presiederà la Santa Messa nella Casa circondariale di Tolmezzo, assieme alle persone detenute e al personale.