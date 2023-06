Pasticciere di Udine tra i 25 finalisti del Panettone Day

Jean Venier tra i finalisti al Panettone Day.

Il pasticciere Jean Venier del Panificio Venier di Udine è tra i 25 finalisti dell’undicesima edizione di Panettone Day – il concorso nazionale dedicato all’arte dei panettoni artigianali, ideato da Braims in partnership con Novacart.

Durante la fase di selezione, che si è svolta il 15 giugno presso la sede di Congusto Gourmet Institute, Jean Venier, grazie al suo estro e le sue capacità artigiane, ha conquistato un panel di esperti pasticcieri guidato dal Maestro Gino Fabbri, presidente di Giuria e da Marco Pedron, Pastry Star e Direttore didattico dell’area pasticceria dell’Istituto. La giuria ha accuratamente valutato, in totale anonimato, i 283 panettoni partecipanti al contest, che quest’anno ha visto l’iscrizione di 154 professionisti provenienti dall’intera Penisola. Sono 25 i panettoni a partecipare alla finale di settembre: 15 per il Miglior Panettone Tradizionale, 5 per il Miglior Panettone Creativo Dolce e 5 per il Miglior Panettone al Cioccolato Gold, nuova categoria di questa edizione, nata dalla collaborazione con Callebaut, seguendo i trend più attuali della pasticceria. ​

La finale nella Sala Mengoni da Cracco, il 12 settembre.

La finale si svolgerà il 12 settembre nella prestigiosa Sala Mengoni del Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. In questa sede la giuria di Panettone Day 2023 proclamerà i vincitori per le categorie in gara – Panettone Tradizionale, Creativo Dolce e Cioccolato Gold – e assegnerà i premi speciali “Miglior Lievitato Al Cubo” e “Miglior Panettone per la Prima Colazione”.

La giuria d’eccezione di quest’anno, capitanata dal Maestro Gino Fabbri, vedrà la partecipazione straordinaria dello Chef Stellato Carlo Cracco e di altri membri di spicco: Marco Pedron, Pastry Star e Direttore didattico dell’area pasticceria di Congusto Gourmet Institute; Marta Boccanera, Pastry Chef premiata con Tre Torte nella guida Pasticceri&Pasticcerie 2023 del Gambero Rosso; Adriano Del Mastro, uno dei maestri panificatori più interessanti d’Italia premiato con i Tre Pani dalla Guida del Gambero Rosso; infine il vincitore della categoria Tradizionale dell’edizione 2022, Giordano Berettini.