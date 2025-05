Il concerto dei Playa Desnuda a Udine.

Vent’anni di attività sono un gran bel traguardo, soprattutto per una band friulana nata quasi per scherzo che negli anni ha saputo farsi apprezzare dapprima a casa sua e poi in giro per l’Europa, in primis in Spagna, collezionando collaborazioni di grande caratura e aperture ad artisti del calibro di Manu Chao e Fatboy Slim. Stiamo parlando dei Playa Desnuda, che si apprestano a celebrare la ricorrenza con un evento speciale, in programma domenica 15 giugno (inizio ore 20:00), in quella Udine che ha dato loro i natali nelle mitiche serate al Madrid di via Paolo Sarpi e che stavolta li accoglierà nel piazzale del Castello, in aggiunta al programma della rassegna UdinEstate 2025.

La band, formata nel 2005 da Michele Poletto, Walter Sguazzin, Jvan Moda e Pietro Sponton — ai quali si è unito poco dopo anche Nico Rinaldi — si presenterà con tutti i membri della formazione originale, ma anche con molti degli amici musicisti con cui ha collaborato nel corso degli anni: Roy Paci, l’istrionico trombettista e cantante siciliano che con i Playa Desnuda ha più volte condiviso il palco e anche Bunna, leader degli Africa Unite — band simbolo del reggae italiano — già co-protagonista di “Sole di Maggio”, uno dei brani più conosciuti e amati dei friulani.

Lo spettacolo ripercorrerà i vent’anni di storia della band: dall’esordio discografico di “Ready, Steady, Pops!”, un autentico gioiello contenente alcune rivisitazioni in chiave rocksteady, ska e reggae tuttora ascoltate in tutto il mondo; passando per i primi brani originali, Sabbia Scura e No Te Quiero, quelli contenuti in “10” assieme a Natalia Molebatsi, Skarra Mucci e Bunna, fino alle ultime produzioni targate Christian “Noochie” Rigano (Jovanotti, Elisa, Tiziano Ferro). Ma non mancheranno di certo sorprese realizzate ad hoc con i musicisti ospiti dell’evento che si preannuncia imperdibile.