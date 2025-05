Punta da un calabrone, muore apicoltrice originaria di Erto

Angela Clerici stava sistemando alcune arnie di api con il figlio.

Una giornata di lavoro tra le api si è trasformata in tragedia per Angela Clerici, 65 anni, apicoltrice esperta di Ponte nelle Alpi ma originaria di Erto, deceduta ieri pomeriggio a Crocetta del Montello dopo essere stata punta al collo da un insetto, presumibilmente un calabrone. La donna, vittima di uno choc anafilattico fulminante, era impegnata assieme al figlio Manuel nel trasferimento di alcune arnie in un campo lungo via General Fiorone, in località Ciano.

Il dramma si è consumato attorno alle 16, in un terreno, dove Angela stava sistemando alcune arnie in vista della fioritura delle acacie, momento ideale per la produzione di miele di alta qualità. Le api erano state trasportate dai monti del Bellunese con un Doblò, il furgone con cui madre e figlio stavano scaricando le cassette per sistemarle nelle nuove postazioni.

Durante le operazioni, un insetto – forse un calabrone, e non una delle api trasportate – ha punto la donna al collo. In pochi attimi, la situazione è precipitata. Angela ha iniziato a manifestare i sintomi di una grave reazione allergica: difficoltà respiratorie, gonfiore alla gola, battito accelerato. Pochi minuti dopo, ha perso conoscenza sotto gli occhi del figlio, impotente e sconvolto.

È stato proprio Manuel a lanciare immediatamente l’allarme. Sul posto sono accorsi i soccorsi: ambulanza e automedica dall’ospedale di Montebelluna, oltre all’elisoccorso decollato da Treviso, che ha sfidato la pioggia battente per raggiungere la zona impervia. I sanitari hanno tentato la rianimazione sul posto, ma purtroppo per Angela non c’è stato nulla da fare. Il veleno inoculato dalla puntura, combinato alla risposta allergica del suo organismo, le è stato fatale.

Successivamente sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze, tra cui quella del figlio, in evidente stato di shock. Per lui si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso per ricevere supporto medico e psicologico.