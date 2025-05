Il Friuli accende la griglia per la nuova stagione di Bekér on Tour

La nuova stagione di Bekér on Tour in onda su Gambero Rosso TV.

Il cuore della griglia italiana batte forte a Pinzano al Tagliamento, che si trasforma in palcoscenico d’eccezione per la nuova stagione di “Bekér on Tour – Grill Edition”, il format televisivo ideato e condotto dal celebre macellaio e gastronomo Fabrizio Nonis. In onda a partire da domenica 18 maggio su Gambero Rosso TV (canali 133 e 415 di Sky, 257 del Digitale Terrestre), la trasmissione porta la brace al centro della scena, tra gusto, intrattenimento e racconto del territorio.



Sostenuto dal prezioso contributo della Regione Friuli Venezia Giulia tramite PromoTurismoFVG, il progetto si articola in quattro puntate che raccontano la carne non solo come ingrediente, ma come chiave d’accesso alla cultura e all’identità locale. Un viaggio che si snoda tra montagne e mare, passando per colline, vigneti e borghi, alla scoperta di sapori autentici e storie vere.

Una griglia a più voci: i protagonisti della nuova stagione

Al fianco di Nonis, volto noto del panorama gastronomico italiano, ci saranno quattro ospiti d’eccezione, capaci di unire competenza e comunicazione, social e tradizione:

Andrea Fontana dei Fontana MeatBrothers, fratelli macellai originari di Marostica con la brace nel sangue;

dei Fontana MeatBrothers, fratelli macellai originari di Marostica con la brace nel sangue; David Perissinotto , cuoco e creatore di contenuti digitali legati alla cucina autentica;

, cuoco e creatore di contenuti digitali legati alla cucina autentica; MarinoSmokeHouse , fisico di formazione, griller per passione e voce del podcast “Non è una grigliata”;

, fisico di formazione, griller per passione e voce del podcast “Non è una grigliata”; Sam – BoomBeef, giovane macellaio capace di trasformare le sue “beccherate” in fenomeni virali.

Ogni episodio unisce l’esperienza di questi volti noti all’expertise di Nonis, proponendo ricette che valorizzano i tagli di carne locali e gli ingredienti del territorio, con un focus costante sulla promozione turistica del Friuli Venezia Giulia: non solo griglia, ma anche cultura, storia e panorami mozzafiato.

Anche il vino protagonista.

Accanto alla carne, protagonista indiscusso anche il vino: viene infatti dedicato uno speciale approfondimento ai vitigni del Pordenonese, che racconta con passione le peculiarità dei vitigni autoctoni e dei blend che più valorizzano le uve del territorio. Un connubio perfetto tra cucina ed enologia, nel segno della qualità e della tradizione.

Le puntate.

“Bekér on Tour – Grill Edition” sarà trasmesso in prima visione nazionale ogni domenica alle 9.00, 15.00 e 21.00 per quattro settimane su Gambero Rosso TV (visibile in tutto il territorio nazionale sui canali 133 e 415 di Sky e liberamente sul canale 257 del Digitale Terrestre), e successivamente su una ampia rete di emittenti regionali distribuite su tutto il territorio italiano.



Un progetto che unisce intrattenimento, promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze locali, contribuendo a rafforzare l’identità gastronomica ed enoturistica di una Regione spettacolare come il Friuli Venezia Giulia attraverso il brand #IoSonoFriuliVeneziaGiulia.